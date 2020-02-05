بعدَ انتشارها.. كيفَ تستفيدُ الخَضراء من الزرقاء والحَمراء؟

2020/02/05 | 22:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد أن قام أتباع رجل الدين #مقتدى_الصدر، ميليشيا #القبعات_الزرق، بارتداء القبّعات التي تحمل ذات اللون الذي يوصفون به، بالتهجّم على المتظاهرين والمعتصمين في ساحات الاحتجاج، وقمعهم، […]

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