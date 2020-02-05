2020/02/05 | 22:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد شركة تاتونج التايوانية العالمية ومباحثات هامة للشراكة والتصنيع المشترك في مجالات التابلت والحواسب والإلكترونيات والإتصالات ونظم التحول الرقمي أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي متابعة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال الصناعات الإلكترونية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات بين العربية للتصنيع وتاتونج التايوانية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات بين العربية للتصنيع وتاتونج التايوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).