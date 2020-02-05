النجف تباد على اثر هجوم لأنصار ومؤيدي التيار الصدري ..!!!

2020/02/05 | 22:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.

قالت مصادر لــ "وسائل اعلام دولية" إن أنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، أطلقوا النار ، اليوم ، بكثافة في ساحة الاعتصام.

وعقب ذلك، أحكم أصحاب "القبعات...

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