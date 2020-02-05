مهاجمة المتظاهرين في مدينة النجف الاشرف وسقوط عدد من الجرحى

2020/02/05 | 22:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت معلومات إعلامية من مدينة النجف الأشرف أن مسلحين تعرضوا على المتظاهرين في ساحة الصدرين، مساء اليوم ما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح مختلفة.واشارت مصادر الى أن المصابين تم نقلهم الى مدينة الصدر الطبية ومستشفى الحكيم ، دون ذكر اعدادهم ، وأكتفت بالاشارة الى عدد كبير من المصابين.واشارت الى ان المهاجمين […]

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