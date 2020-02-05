رئيس الوزراء المكلف يدعو عبد المهدي لحماية متظاهري النجف

2020/02/05 | 22:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الاربعاء، عادل عبد المهدي لحماية متظاهري النجف.

وقال في تغريدة تابعتها "الغد برس"، ان "ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الأخوة في الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثل بحماية المتظاهرين، وذلك لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين و تستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة والحقّة".

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