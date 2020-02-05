2020/02/05 | 22:35 - المصدر: الغد برس

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قيس الخزعلي: الحل لما يحدث هو حصر السلاح بيد الدولة

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قيس الخزعلي: الحل لما يحدث هو حصر السلاح بيد الدولة

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