قيادة شرطة الانبار تعزز قواتها بقوات إضافية على الطريق الدولي السريع | تقرير

2020/02/05 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

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قيادة شرطة الانبار تعزز قواتها بقوات اضافية على الطريق الدولي السريع، وخاصة في المناطق الرخوة لفتح الطرق على مدار أربع وعشرين ساعة.

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