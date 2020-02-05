2020/02/05 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني كركيزة أساسية للحفاظ على السلام في العالم.

وقال بوتين في تصريح، إن الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام الفين وخمسة عشر، أمر حاسم بالنسبة للاستقرار الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن روسيا ستواصل بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والعمل على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والصراع العالمي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: اتفاق إيران النووي أمر حاسم للاستقرار الإقليمي والعالمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: اتفاق إيران النووي أمر حاسم للاستقرار الإقليمي والعالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).