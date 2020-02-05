2020/02/05 | 22:36 - المصدر: الغد برس

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الخزعلي يضع 4 مطالب امام حكومة علاوي ويؤكد: في حال عدم تنفيذها سن

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الخزعلي يضع 4 مطالب امام حكومة علاوي ويؤكد: في حال عدم تنفيذها سنلجأ للمعارضة

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