مستقبل قرى ومجمعات جنوب شنكال نحو المجهول

2020/02/05 | 22:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين شيخ كالو بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على شنكال بشراسة، أبناء مجمعات جنوب جبل شنكال، منها كرزرك وسيبا شيخ خدرى وقفوا بوجههم وقاوموهم ساعات بأبسط الأسلحة لمنعهم من الدخول إلى أرضهم، وبعدها قام عناصر الدولة الإسلامية بتدمير وتفجير المئات من المنازل اضافة الى تدمير المؤسسات والدوائر الحكومية.وفي هذا الخصوص تحدث …

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