2020/02/05 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جهاز مكافحة الارهاب ينفي التدخل في حماية ساحات التظاهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جهاز مكافحة الارهاب ينفي التدخل في حماية ساحات التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).