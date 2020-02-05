رئيس الوزراء المكلف يعلق على احداث النجف ويوجه طلباً لحكومة عبد المهدي

2020/02/05 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاربعاء، على الاحداث التي شهدتها محافظة النجف، في...





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