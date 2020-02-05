الخزعلي: ضعف الاجهزة الامنية وبقاؤها متفرجة امام الانفلات امر غير مقبول وينذر بعواقب وخيمة

2020/02/05 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاربعاء، إن ضعف الاجهزة الامنية وبقاؤها متفرجة اما...





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