نوّاب: علاوي سيعرض الوزراء للتصويت في البرلمان خلال عشرة أيام

2020/02/05 | 22:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثوا عن دعم كبير للحكومة لأنها ستلبي الطموح بغداد – وعد الشمري: كشف نواب، امس الاربعاء، عن اتفاق بتشكيل الحكومة المقبلة خلال عشرة ايام، لافتين إلى أن عدداً كبيراً من اعضاء مجلس النواب يدعمون رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لكنهم تحدثوا عن ضرورة التزامه بالدستور وعدم الرضوخ لمطالب الكتل السياسية.وقال النائب محمد الخالدي، ...

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