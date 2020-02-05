على بغداد تعويض جميع خسائر حرب تحرير العراق إذا اصرت على إخراج قواتنا

2020/02/05 | 22:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبلوماسية اميركية: بغداد – الصباح الجديد: نفت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان امس الاربعاء احتمالية استضافة الاردن للقوات الامريكية بعد قرار البرلمان العراقي اخراجها من البلاد، فيما شددت أن على الحكومة العراقية تعويض خسائر الجيش الامريكي خلال حرب “تحرير العراق” إذا ما اصرت على إخراج القوات.وقالت كارين ساساهارا، في تصريحات للصحفيين اليوم، “ننفي ...

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