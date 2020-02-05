قيادتا نينوى والجزيرة تنفيان دخول ألفين من عناصر داعش البلاد

2020/02/05 | 22:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: نفت قيادتا عمليات الجزيرة ونينوى امس الاربعاء دخول ألفي عنصر من عصابات داعش الإرهابية إلى العراق.وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الأنباء التي تحدثت عن تسلل ألفي عنصر من عصابات داعش الإرهابية من الحدود السورية الى العراق عارية عن الصحة”، مشيراً ...

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