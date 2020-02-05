مسرور البارزاني وتولر يؤكدان ضرورة ان تلبي حكومة علاوي مطالب المتظاهرين

2020/02/05 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، والسفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، تطورات الأوضاع على الساحة العراقية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

وأكد البارزاني ضرورة أن تلبي الحكومة المقبلة التي تم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيلها، مطالب المتظاهرين، والعمل على تحقيق استقرار الأوضاع في العراق، وإجراء الإصلاحات اللازمة، وتمثل جميع المكونات القومية والدينية في العراق، وتبني علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي على أساس المصلحة العامة.

وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي للمدن العراقية.

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