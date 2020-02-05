2020/02/05 | 23:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، الأربعاء، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل.وأضاف، أن عملية التصدي للهجوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 44 بالحشد الشعبي يتصدى لهجوم “داعشي” في الحضر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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