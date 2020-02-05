داعش يشن هجوما بالعجلات المفخخة جنوب غرب الموصل

2020/02/05 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ نينوى

افاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن تنظيم داعش شن هجوما بالعجلات المفخخة جنوب غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تنظيم داعش شن هجوماً شرساً بالعجلات المفخخة والانتحاريين على قاطع عمليات اللواء 44 (انصارالمرجعية)، في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل".

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، مقتل منتسب بهجوم لداعش في مطيبجة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "احد عناصر الفوج الثالث باللواء ٥٣ ضمن قيادة عمليات شرق دجلة بالحشد الشعبي قد استشهد، بعد تعرض لعن

بغداد اليوم - بغداد

نفى جهاز مكافحة الارهاب، الاربعاء، التدخل في حماية ساحات التظاهر.

وقال الجهاز في بيان، إنه "ينفي اي تحرك لقواته او تدخلها في ساحات التظاهر او الاعتصامات الشعبية في النجف او المحافظات الأخرى، كونها لا تندرج ضمن

بغداد اليوم - النجف

كشف مصدر طبي في محافظة النجف، الاربعاء، عن حصيلة ضحايا الاحداث التي شهدتها المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد الجرحى في مستشفى الشهداء الحكيم بلغ 36 جريحًا"، مبينا أن "شهيدين اثنين

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