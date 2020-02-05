محافظ النجف يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

2020/02/05 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال الم...





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