هازارد وبيل خارج قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد.. و (3) لاعبين بسبب الانفلونزا

2020/02/05 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، عن قائمة ريال مدريد للمباراة القادمة أمام ريال سوسيداد، والتي تجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو يوم غدٍ الخميس، ضمن ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الثنائي البلجيكي إدين هازارد والويلزي جاريث بيل، رغم تعافيهما من الإصابات.

وفي نفس الوقت غاب البرازيلي كاسيميرو والإسباني لوكاس فاسكيز وداني كارفاخال بسبب الإنفلونزا، والمصاب منذ فترة طويلة ماركو أسينسيو، وماريانو دياز بقرار فني.

وفي نفس الوقت تم استدعاء كل من ناتشو فيرنانديز وبراهيم دياز ورودريجو بعد غيابهم عن قائمة مباراة أتلتيكو مدريد الماضية.

وتألفت قائمة الريال لمباراة سوسيداد من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونسو أريلا – ألتوبي.

خط الدفاع: دييجو ميليتاو – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – ناتشو – مارسيلو – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إيسكو – خاميس رودريجيز.

خط الهجوم: كريم بنزيما – لوكا يوفيتش – براهيم دياز – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

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