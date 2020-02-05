جرحى وعائلة عراقية في حادثة “الطائرة التركية” باسطنبول والقنصلية تتحرك

2020/02/05 | 23:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القنصل العراقي في تركيا حسن الجنابي، اليوم الاربعاء، وجود جرحى من عائلة عراقية في الطائرة التركية التي انشطرت الى نصفين بعد خروجها من المدرج في اسطنبول.

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