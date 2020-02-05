2020/02/05 | 23:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..«مدحت صالح» يبهر جمهوره بصوته فى تلاوة القرآن الكريم (المستقلة) – منى شعلان/ إشتهر الفنان الكبير «مدحت صالح» بصوته العذب والمميز ، فى قرأ القرآن الكريم ، منذ الصغر ، وأفادته دراسته بالأزهر الشريف، فى اتقان مخارج الحروف، والنطق السليم للكلمات، كما أنه درس علوم القرآن واللغة العربية.وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى […]

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