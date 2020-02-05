عقب الاحداث الدامية.. محافظ النجف يعلن غداً الخميس عطلة رسمية

2020/02/05 | 23:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر محافظ النجف، اليوم الاربعاء، جعل يوم غد الخميس عطلة رسمية في المحافظة.

وقال بيان صادر عن مكتب محافظ النجف لؤي الياسري، ورد لشفق نيوز انه يعلن يوم غد الخميس ٦/٢/٢٠٢٠ عطلة محلية في عموم المحافظة، ما عدا الدوائر الامنية والخدمية.

يأتي ذلك عقب مواجهات دامية بين انصار التيار الصدري، اصحاب "القبعات الزرق"، والمتظاهرين في المدينة، والتي اسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

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