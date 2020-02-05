الحشد يتصدى هجوما لعصابات داعش جنوبي الموصل

2020/02/05 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل.

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