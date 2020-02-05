الاعلام الامني: استشهاد احد عناصر الحشد بتعرض لداعش في مطيبيجة

2020/02/05 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، استشهاد احد عناصر الحشد بتعرض لعصابات داعش الارهابية في مطيبيجة.

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