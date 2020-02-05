طلبة اعدادية سوق الشيوخ يغلقون مدرستهم

2020/02/05 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اغلق طلبة اعدادية سوق الشيوخ للبنين ، الاربعاء ، مدرستهم معلنين الاضراب العام عن الدوام .ووضع الطلبة نعوشا رمزية لشهداء التظاهرات امام باب المدرسة ، مطالبين بالكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين .الى ذلك استمر اغلاق قسم تربية سوق الشيوخ لليوم الثاني على التوالي من قبل محتجين ، بعد محاولة اعادة الدوام […]

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