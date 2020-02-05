الشيخ الامين: عدم قدرة الاجهزة الامنية على ضبط الوضع الامني ينذر بعواقب وخيمة

2020/02/05 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، ان “عدم قدرة الاجهزة الامنية على حصر السلاح وضبط الوضع امر ينذر بعواقب وخيمة.وقال الشيخ الامين في تغريدة نشرها المكتب الاعلام لسماحته في “تويتر”، ان “هذا الامر غير مقبول ويجب حله والحل الامثل يكمن في اظهار المطلب الجماهيري الداعم للقوات الامنية من قبل […]

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