أول حوار لمطبوعة صحفية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان

2020/02/05 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول حوار مع مطبوعة صحفية..رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لـ (الزمان): { لا حصانة لقوات التحالف الدولي في القضاء العراقي ومحاولات بذلت لتكرار الصفة.{ آلية القبول في المعهد القضائي أعيدت إلى شروط ما قبل 2003.{أنهينا القطيعة مع القضاء في كردستان وعلاقاتنا العربية في تحسن.{ كم هائل من […]

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