داعش يشن هجوماً على قوات للحشد الشعبي في نينوى

2020/02/05 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بشن تنظيم داعش هجوماً على قوات للحشد الشعبي في محافظة نينوى.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "تنظيم داعش شن هجوماً بالعجلات المفخخة والانتحاريين على قاطع عمليات 44 لواء انصار المرجعية، التابع للحشد الشعبي، في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل".

ولم يشر المصدر الى حجم الخسائر في الهجوم.

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