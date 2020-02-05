المعيوف يرتدي ثوب «الحارس الهداف» في فوز الهلال على الرائد

2020/02/05 | 23:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال يرتدي ثوب «الحارس الهداف» في فوز فريقه على الرائد في الدوري السعودي

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