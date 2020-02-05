داعش يشن هجوما على قاطع عمليات لواء 44 في قضاء الخضر جنوب غرب الموصل

2020/02/05 | 23:37 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، با عنصار داعش شنت هجوما على قاطع عمليات لواء 44 في قضاء الخضر جنوب غرب الموصل.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "تنظيم داعش شن هجوم شرس بالعجلات المفخخة والانتحاريين على قاطع عمليات لواء 44 أنصار المرجعية في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل".

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