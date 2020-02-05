باستثناء الدوائر الخدمية والامنية.. النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

2020/02/05 | 23:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، عطلة رسمية يوم غد الخميس في عموم المحافظة.

وقال اعلام المحافظة في بيان مقتضب، تلقته "الغد برس"، ان "محافظ النجف الاشرف يعلن يوم غد الخميس ٦/٢/٢٠٢٠ عطلة محلية في عموم المحافظة ما عدا الدوائر الامنية والخدمية".

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