2020/02/05 | 23:38 - المصدر: الغد برس

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مصدر: نزول قوات تابعة لسرايا السلام وتسيطر على بعض الطرقات المهمة

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مصدر: نزول قوات تابعة لسرايا السلام وتسيطر على بعض الطرقات المهمة في النجف

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