مناقشة أطروحة الدكتوراه للبروفيسور الشيخ علي سميسم في جامعة القديس يوسف في بيروت

2020/02/05 | 23:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – لبنان

بمشاركة وحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والدينية والثقافية والدبلوماسية من مختلف دول العالم عقدت في جامعة القديس يوسف الفرنسية في بيروت جلسة مناقشة أطروحة الدكتوراه للبروفيسور الشيخ علي سميسم، الذي نالها في إختصاص العلوم الدينية وهي الدكتوراه الثالثة له، وقد جرت بإشراف البروفيسور الدكتور لويس صليبا والتي كانت بعنوان "المباني الفقهيّة في الديانات الإبراهيميّة (منظومة القيم وسُبُل التطبيق)" وبعضوية اللجنة الفاحصة من جامعة القديس يوسف الدكتورة بتسا إستفانو، الدكتورة الأخت روز أبي عاد، الدكتور خضر محمد نبها، الدكتور الشيخ محمد نقري.





والقت في إفتتاح الجلسة الدكتورة بتسا إستفانو من جامعة القديس يوسف كلمة تعريفية وترحيبية رحبت فيها بالحضور الكريم والاستاذ المشرف والأساتذة أعضاء اللجنة الفاحصة وبعدها القى البروفيسور الشيخ علي سميسم كلمة شكر فيها الجامعة برئيسها وعمدائها وأساتذتها وخص بالذكر الأستاذ المشرف البروفيسور الدكتور لويس صليبا والسادة الأساتذة أعضاء اللجنة الفاحصة والحضور الكريم وبعدها باشر الأساتذة أعضاء اللجنة الفاحصة بجلسة المناقشة التي إستمرت لحوالي الثلاث ساعات متواصلة.

هذا وقد حضر الجلسة عدد كبير من الشخصيات البارزة منهم سيادة المطران عصام يوحنا درويش رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ممثلا بالدكتور ايلي، سيادة المطران ماتياس شارل مراد رئيس اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي – الإسلامي ممثلاً بالمونسنيور رافاييل طرابلسي، سيادة المطران قيس صادق، الأباتي الدكتور أنطوان ضو الأنطوني أمين عام اللجنة الأسقفية للحوار الاسلامي - المسيحي، الدكتور سهيل ابو حلا مستشار غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحِّدين الدُّروز في لبنان وأمين عام مؤسسة العرفان التوحيدية، القاضي الشيخ يحيى الرافعي قاضي المحكمة الشرعية السنية في بيروت، الدكتور منير حمزة مستشار البنك الدولي، النائب حسن يعقوب، الشيخ الدكتور جعفر المهاجر، البروفيسور الشيخ مخلص الجدة، الدكتور هاشم الشمري المستشار الثقافي الاقليمي لسفارة جمهورية العراق في لبنان، سيادة الاب حنا إسكندر، الدكتور ميشال جحا، د.



ندى الياس، د.



نبيل ابو مراد، د.



محمد سلهب رئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية، المحامي وليد ابو دية عن نقابة المحامين في بيروت، قدس الأب عبدو المخلصي، الفقيه الدكتور ميشال كعدي، الدكتورة سلوى الخليل الأمين، الدكتور عماد الخليل، فضيلة الشيخ إياد عبدالله، الدكتور بديع ابو جودة، الدكتور المؤرخ فارس الغول، الدكتور علي يعقوب، الدكتور امير العطية، الجنرال فارس حنا، الجنرال توفيق يزبك، د.



كلود مرجي، المهندس عصام طربيه، الدكتور إيلي سرغاني نائب رئيس نادي الشرق لحوار الحضارات، المحامي زكريا الجدة معاون مدير المؤسسة الرومانية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأستاذ سلام بلوط، الأستاذة طفلة بلوط، المهندس نعيم مكارم، الأستاذ زين ديب، الأستاذة كارولين ديب، د.



قيس غوش، الأستاذ عبدو أبي رعد وغيرهم، وفي نهاية جلسة المناقشة منحت الجامعة البروفيسور الشيخ سميسم درجة الدكتوراه في العلوم الدينية.

هذا وقد عقدت بهذه المناسبة دعوة عشاء أقيمت على شرف السادة المطارنة والآباء وأصحاب السماحة والفضيلة والأساتذة المشاركين في هذه المناسبة وأساتذة جامعة القديس يوسف وقد القيت كلمات بهذه المناسبة القاها الأباتي الدكتور أنطوان ضو الأنطوني أمين عام اللجنة الأسقفية للحوار الاسلامي المسيحي، الدكتور الشيخ ميشال جحا نيابة عن رئيس المنظمة العالمية للحوار بين الأديان والحضارات البروفيسور الشيخ مخلص الجدة، القاضي الشيخ يحيى الرافعي قاضي المحكمة الشرعية السنية في بيروت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناقشة أطروحة الدكتوراه للبروفيسور الشيخ علي سميسم في جامعة القديس يوسف في بيروت) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناقشة أطروحة الدكتوراه للبروفيسور الشيخ علي سميسم في جامعة القديس يوسف في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).