بالصور.. استمرار المواجهات بين الحشد الشعبي والمجاميع الارهابية قرب قضاء الحضر

2020/02/05 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، من صد هجوم ارهابي كبير قرب قضاء الحضر في الستار الامامي.وقال مراسل “العهد نيوز”، ان “الحشد الشعبي تمكن من صد تعرضا ارهابيا على قضاء الحضر وقبل وصولها الى الساتر الامامي، مؤكدا، ان “المواجهات ماتزال مستمرة لغاية الان”.انتهى..م.ر

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