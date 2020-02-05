الشيخ الامين: المقصود بـ”الطرف الثالث” هو الامريكي والاسرائيلي (موسع)

2020/02/05 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الايوم الاربعاء، ان “المقصود بـ”الطرف الثالث” هو الامريكي والاسرائيلي”.وقال الخزعلي، خلال مقابلة اجرتها معه قناة “اعهد”، ان “المشروع الامريكي الاسرائيلي في العراق له هدفان، الأول ايقاع قتلى من فصائل الحشد الشعبي، لاحداث اقتتال داخلي، والثاني ايقاع اكبر عدد قتلى ممكن من المتظاهرين اولا […]

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