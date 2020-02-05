مُقارنةً بالعام المنصرم.. الجيش العراقي في تراجُع

2020/02/05 | 23:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد أن كان يحتل المركز /47/ دولياً، والرابع عربيا في تصنيف العام المنصرم ٢٠١٩، تراجع #الجيش_العراقي ثلاث مراتب في تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2020.حيث […]

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