بغداد تعلن احتجاز طلاب عراقيين قادمين من الصين

2020/02/05 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية احتجازها عددا من الطلاب العراقيين مع عائلتهم فور وصولهم إلى مطالب بغداد الأربعاء، قادمين من الصين، حيث تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان تداولته وسائل إعلام محلية إن الطلاب وعائلاتهم احتجزوا في مستشفى قرب المطار لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

لكن الوزارة أكدت عدم وجود إصابات بينهم، مشيرة إلى "فريقا طبيا متخصصا كان في استقبالهم".

وكانت الصين أعلنت الثلاثاء، اتخاذ تدابير وقائيّة جديدة على مسافة غير بعيدة من شنغهاي، العاصمة الاقتصاديّة للبلاد، في مؤشر إلى قلق السلطات حيال انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى وفاة أولى في هونغ كونغ.

وارتفعت حصيلة الوفيّات المؤكّدة في الصين جراء الفيروس إلى 490 بعدما أعلنت سلطات مقاطعة هوبي أنّها أحصت الأربعاء 65 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت أرقام اللجنة الصحّية في تقريرها اليومي، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة في الصين إلى 24324.

وتسبّب الوباء بوفاة شخص آخر خارج الصين، هو صيني وصل إلى الفيليبين من ووهان.

من جهتها، اعتبرت منظمة الصحّة العالمية الثلاثاء أن فيروس كورونا المستجدّ لا يشكّل "وباء عالميا"، رغم أن تدابير مشدّدة لا تزال تتّخذ على الصعيد الدولي.

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