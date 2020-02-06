تعرف على فعاليات البرنامج الخاص بأربعينية القادة الشهداء المهندس وسليماني

2020/02/06 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن برنامج فعاليات مرور 40 يوما على الجريمة الأميركية الغادرة باغتيال “قادة النصر” الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه، مؤكدة أن المناسبة ستتضمن فعاليات رسمية وشعبية مختلفة داخل العراق وخارجه.وذكرت المديرية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي ستطلق سلسلة […]

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