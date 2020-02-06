خامنئي: صفقة القرن ستموت قبل أن يموت ترامب

2020/02/06 | 00:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شدد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على ان ما يعرف بـ “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي رولاند ترامب ستموت قبل أن يموت ترامب.وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي لخامنئي على موقع تويتر :”مؤامرة ’صفقة القرن‘ الأميركية ستموت قبل أن يموت ترامب”.وأضاف: “لا تنظروا إلى وجود قلة من الرؤساء العرب […]

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