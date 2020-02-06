نتائج تصويت مجلس الشيوخ الامريكي بشأن عزل ترامب

2020/02/06 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته للتصويت النهائي على التهمتين الموجهتين إلى الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله من المنصب.

وصوت 34 عضوا في مجلس الشيوخ ضد عزل ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة، ما يكفي لإسقاط هذه التهمة عنه، فيما لا يزال التصويت مستمرا.

يتبع...

بغداد اليوم - متابعة

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية المسلحة بقوة، مطالبًا البلدان الإسلامية بتقديم الدعم لها أيضًا.

وقال خامنئي في كلمة أمام حشود من المواطنين، تزامنا مع الذكرى الواحدة

بغداد اليوم- بغداد

لقي نحو 23 شخصاً، بينهم عناصر أمن، مصرعهم بحادثة انهيار ثلجي، الأربعاء (5 شباط 2020)، في ولاية ’’وان’’ التركية، فيما أنقذ عناصر ’’الدرك’’ الأتراك 30 شخصاً آخرين من الحادثة.

ونقل

بغداد اليوم - متابعة

اتهمت سفارة بكين في أوزبكستان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"التشهير بالصين"، بإثارته "قضية معاناة المسلمين في مقاطعة شينغ يانغ الصينية" خلال جولة أجراها في آسيا الوسطى.

وقالت السفارة في بيان على مو

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