الحشد الشعبي يلقي القبض على داعشي غرب قضاء طوزخورماتو

2020/02/06 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تمكنت استخبارات اللواء 52 في الحشد الشعبي، الأربعاء، من القاء القبض على عنصر بتنظيم داعش الإرهابي بكمين نوعي غرب قضاء طوزخورماتو.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "قوة من استخبارات اللواء 52 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من القاء القبض على أحد الدواعش بعملية كمين نوعي في قاطع بير احمد (الزركة) غرب قضاء طوز خورماتو".

وأضاف، أنه "تم الاستيلاء على دراجة نارية لهم".

بغداد اليوم - النجف

كشف مصدر طبي في محافظة النجف، الاربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا احداث المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حصيلة احداث النجف ارتفاع الى 11 شهيدا بينهم 5 لم يأتي احد من ذويهم للتعرف عليهم".

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بغداد اليوم ـ نينوى

افاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن تنظيم داعش شن هجوما بالعجلات المفخخة جنوب غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تنظيم داعش شن هجوماً شرساً بالعجلات المفخخة والانتحاريين على قاطع عمليات اللوا

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، مقتل منتسب بهجوم لداعش في مطيبجة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "احد عناصر الفوج الثالث باللواء ٥٣ ضمن قيادة عمليات شرق دجلة بالحشد الشعبي قد استشهد، بعد تعرض لعن

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