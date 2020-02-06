مصدر طبي يكشف عن ارتفاع حصيلة ضحايا احداث النجف

2020/02/06 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

كشف مصدر طبي في محافظة النجف، الاربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا احداث المحافظة.

وقال المصدر لـ (...





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