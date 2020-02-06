النهج الديمقراطي - المخزن صانع الثقافة السياسية السائدة

2020/02/06 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي الافتتاحيةنشأت المجتمعات البشرية الأولى وهي متعددة اجتماعيا وثقافيا.كطبيعة ملازمة لتشكيلة المجتمع نفسه، قبل وبعد مختلف الظواهر كالتبادل أو الملكية الخاصة.قبل أول تسييج للأرض وبعد التأسيس ‘للدولة وما يسمى المجتمع المدني”.ذلك بالضبط ما يفسر الاختلاف والتعدد والتنوع في الثقافات والأعراق والأطياف والديانات.وبالتالي تفسير تعدد المرجعيات الإيديولوجية والمراجع السياسية التي تسود المجتمعات.لق......

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