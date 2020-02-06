محمد بقوح - دشيريات (١)

2020/02/06 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بقوح خرجت بقامتي القصيرة، وبجسدي النحيف باكرا، حاملا على ظهري محفظتي الجلدية.لابد من الخروج مبكرا لأصل إلى مدرستي في وقت الدخول المناسب.لأن المدرسة تقع على بعد كيلومترين تقريبا من بيتنا مشيا على الأقدام.وهي المسافة التي كنت أقطعها يوميا إلى مدرستي، السعديين في شكلها المفكك القديم.في البدء، أفتح باب منزلنا على الحقول الزراعية ل"دا الحسن" رحمة الله عليه.كان رجلا شيخا عندما عرفته كطفل صغير، ربما ......

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