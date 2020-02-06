طاهر رحیم - الختان وتاثیرە على الفرد والمجتمع

2020/02/06 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طاهر_رحیم الختان بمعنى تشويه العضو التناسلي جزئيآ بسبب الأعراف والتقاليد الدينية اوالثقافية لمجتمع ما، ان الختان عادة قديمة مورست في التاريخ في زمن الفراعنة، ثم وجدت عند اليهود والمسلمين وحتى لدى بعض الطوائف المسيحية الأقباط ومسيحيي أثيوبيا.لابد من الذكر بان الختان لا توجد فقط في المجتمعات الإسلامية فحسب، بل ايضآ عند اليهود وكذلك عند بعض القبائل الأفريقية ختان الذكور هو عادة دينية واجتماعية القصد م......

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