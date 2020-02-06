حادثة غريبة في النجف.. مسلح يلاحق شقيقه المتظاهر لقتلة!

2020/02/06 | 00:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب سجاد محسن: قصة متشوفها بس بالافلام قبل شوية جنا طالعين فمن تأزم الوضع رجعنا للسيارة وصدفة صرنا بالشارع بين المتظاهرين من جهة بعد تشتتهم بالشوارع وبين الفصيل المسلح من جهة فالمسلحين سحبوا السلاح على المتظاهرين وبدورهم شردوا واحد من المتظاهرين بسرعة اجه صعد بسيارتنا خوفا من قتله واذا بالمسلح الي راد يكتله يجيه للسيارة […]

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