الكونغرس يبرئ ترامب من جميع التهم الموجهة له ويسقط قضية العزل

2020/02/06 | 00:44 - المصدر: السومرية نيوز

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صوت الكونغرس الامريكي، الاربعاء، على تبرئة الرئيس دونالد ترامب من جميع التهم الموجهة له، فيما اسقط قضية عزله عن السلطة.

ووافق مجلس النواب الأميركي، منتصف الشهر الماضي، على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ للمضي بمحاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس.

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