2020/02/06 | 00:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية النيابية، امس الاربعاء، ان “قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيتصدر جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد، واشارت الى وجود خلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على القانون”.وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، في تصريح، اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “تم سحب القانون واعترضنا على عرضه للتصويت النهائي، لان القانون موجود منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: قانون الخدمة المدنية سيتصدر جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: قانون الخدمة المدنية سيتصدر جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).